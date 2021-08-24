Marmaris yanmıştı: Ölümden dönüşü anlattı



'VATAN AŞKI, ORMAN SEVGİSİ'



Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, OGM'nin sosyal medya hesabından o dönem yaşanan zorlukları ve ölümden döndüklerini anlattı. Söndürme çalışmalarında çok sayıda ekibin yanma tehlikesi atlattığını belirten Yaprak, "Arabada 1-2 saat gibi dinlenmeye çalıştık. Nasıl dayanabiliyoruz? Vatan aşkı, orman sevgisi, millet aşkı diyelim. Yoksa bir insanın normalde dayanma şansı yok. Aynı anda birden fazla ciddi yangın çıktı. 7 cepheden mücadele etmek durumunda kaldık. Yangının ortasında kaldık. Yangın çığırından çıkmıştı. Önünde hiçbir şeyin durmasının mümkünatı yoktu. Son çaremiz karşı ateş vermekti. Bunu yapmaya da gerçekten çekindik. Ekibimle cesaretimizi toplayıp karşı ateş uygulaması yaptık ancak ateş bizi arkamızdan çevirdi. Bir meydanda hep beraber toplandık. O sırada hava araçlarını yöneten arkadaşlara konum bilgisi attım. 'Buradayız, çevremiz bu şekilde' diye kısa bir video yolladım. 'Hakkınızı helal edin' dedim. Onlar sağ olsunlar, helikopteri hemen yönlendirdiler. Birkaç sortiyle 20 arkadaşımızı oradan çıkardılar."