Memur zammı sonrası yeni polis maaşı ne kadar oldu? Zamlı polis memuru ve komiser maaşları kaç TL oldu?

Yeni polis maaşı ne kadar oldu sorusu, memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının belli olmasının ardından merak edilmeye başlandı. Bilindiği gibi, hükümet ile memur sendikaları, 6.4 milyon memur ve memur emeklisinin beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde anlaştı. Buna göre, memur ve memur emeklisine gelecek yılın ilk yarısı için yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 7+enflasyon farkı zam yapıldı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 14'lük bir artış yapılacak. Bu doğrultuda, zamlı polis memuru, komiser ve başkomiser maaşı ne kadar oldu, kaç lira zamlandı sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, yeni ve zamlı polis maaşları