Memur zammı sonrası yeni polis maaşı ne kadar oldu? Zamlı polis memuru ve komiser maaşları kaç TL oldu?

Yeni polis maaşı ne kadar oldu sorusu, memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının belli olmasının ardından merak edilmeye başlandı. Bilindiği gibi, hükümet ile memur sendikaları, 6.4 milyon memur ve memur emeklisinin beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde anlaştı. Buna göre, memur ve memur emeklisine gelecek yılın ilk yarısı için yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 7+enflasyon farkı zam yapıldı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 14'lük bir artış yapılacak. Bu doğrultuda, zamlı polis memuru, komiser ve başkomiser maaşı ne kadar oldu, kaç lira zamlandı sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, yeni ve zamlı polis maaşları
Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı aldılar. Temmuz zam farkı ile birlikte Polis memuru (8/1) 6.859 maaşı 7232,81 TL'ye çıkmıştı. Yeni zam oranları ise belli oldu. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.
3600 EK GÖSTERGE TAMAMLANACAK
Sendika üyesi 2 milyon memurun 135 lira olan sözleşme ikramiyesi de 400 liraya çıktı, 3600 ek gösterge ilk defa mutabakat metnine girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 için verilen yüzde 8+6 zammın memur ve memur emeklisine bugüne kadar verilen en yüksek zam söyledi. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunun bu sözleşme döneminde tamamlanacağı müjdesini de verdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yapılan zammın en düşük devlet memuru maaşında yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geldiğini söyledi.