Mersin’de fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Kızkalesi Mahallesinde faaliyet gösteren bazı işyerlerinde çalışan kadınların, işyeri yetkililerinin temin ettiği müşterilerle para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edildi.

Bunun üzerine takibe alınan işyerlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda K.Ç, N.Ö. ve H.D adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yürütülen tahkikata istinaden gözaltına alınan K.Ç. ve N.Ö. isimli şahıslar "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden H.D. ise mahkemece denetim serbestlik ile salıverildi. Şüpheli şahısların işletmiş oldukları işyerleri ise mühürlenerek 1 ay kapatıldı.

Erdemli İlçe Emniyeti Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise genel asayiş, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, halk sağlığının temini için yürütülen çalışmalara özenle devam edileceği vurgulandı.