MHP Mersin Milletvekili Şimşek, "Akdeniz, herkesi kucaklayan bir ilçe olmuştur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret etti. Akdeniz'in yıllardır ihmal edildiğine ancak Başkan Gültak'ın göreve gelmesi ile köklü değişiklikler yaşandığını belirten Baki Şimşek, "Akdeniz, yıllardır hizmet alamamış, sadece ideolojik saplantılara kurban edilmiş bir ilçemizdi. Ancak şu an burada yaşayan herkesi kucaklıyorsunuz dedi.

Şimşek, "Herkese ayrım yapmaksızın hizmet götürüyorsunuz. Bu yapılan hizmetler hem Akdenizli vatandaşların yüzünü güldürüyor, hem Mersinli hemşerilerimize ve Mersin'e örnek oluyor. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.

"AKDENİZ ARTIK DEĞİŞİME BAŞLADI"

Başkan Gültak da ziyaretten memnuniyet duyduğu belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli topraklarımızın bekası için menfaatsiz ve karşılıksız bir şekilde bir araya geldiler. Biz de Akdeniz'de böylesi önemli bir yerde belediye başkanlığı görevini yürütmekteyiz. Cumhur ittifakı üyesi olarak devamlı ziyaret ediyorsunuz. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda bizle ilgileniyorsunuz. Bizler de yoğun bir çalışma ile birlikte Akdeniz'i toparladığımıza inanıyoruz. Akdeniz artık değişime başladı. İlçemizin daha da güzelleşeceğine inanıyorum" diye konuştu.