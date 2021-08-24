Muş merkez ve ilçe köylerinde tütün kırımı başlandı

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan tütün üreticileri, kesimini yaptıkları tütünleri, köyde asarak kurumaya bırakıyor.

Türkiye Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, "Türk tütünü derken akla tek sigara gelmesin. Tütünümüz yan sanayide de kullanılmaktadır" dedi.

Bu yıl ülkemizin 26 ilinde 113 ilçesinde 231 köyde yaklaşık 70 bin tütün üretici ailesi ile sözleşme gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Solgun, "Şu anda tütün kırımına başladık. Birçok illerimizde kırımlar bitmek üzere Muş ta ise şu anda devam ediyor. Muş'ta yaklaşık 8 şirketle 400 üretici ile sözleşme gerçekleşmiştir. Geçen yıl Türkiye genelinden 46 ülkeye 53 bin ton tütün ihraç ettik. Hedefimiz 2021 yılında 60 bin ton ihracat gerçekleştirerek üreticimize ve ülkemize daha fazla para kazanmak olacaktır." diye konuştu.

Bu yıl hedef yaklaşık 120 bin ton tütün elde etmek olduğunu belirten Başkan Solgun, "Bunun karşılığında ülkemize 700 milyon dolar kaynak sağlayacaktır. Bu yıl çok ciddi yatırımcıları ülkemize getirdik. Tarım ve Orman bakımlığımız tarafından üreticilere makine kimya aletleriyle destek verildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ülfetimizde üretilen tütünün yüzde 30 ü kullanma zorunluluğu geldi. Bu kapsamada önümüzdeki dönemlerde tütün üretiminde daha fazla artış sağlanacaktır. İthalatı azaltacağız, daha fazla ihracatçı olacağız. Ülkemizin ekonomisine daha çok katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Tütünün sağlığa zararlı olduğunu ancak birçok sanayi kuruluşunda alternatif ürün olarak kullanıldığını bildiren Solgun, "Birçok ülkeye gönderilen Türk tütünü, esans olarak ülkemize geri geliyor. Kozmetik ürünlerde kullanılmaktadır. Yüzde 35 oranında yağ elde edilmektedir. Kağıt fabrikalarında, zirai ilaç fabrikalarında kullanılmaktadır. Bu vesileyle akla tek sigara gelmemeli. Tütünün ciddi bir kazanç olduğunu için ve bunun desteklenmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Sungu Beldesinde çiftçilikle geçimini sağlayan 6 çocuk sahibi 55 yaşındaki Mehmet Şirin Söylemez, 25 yıldır tütün ekimi yaparak belirterek; tütünde elde ettiği gelirle okula devam eden 5 çocuğunun eğitim-öğretimine katkı sağladığını söyledi.

Çiftçilikle uğraştığını ve tütün ekimi yaptığını ifade eden Söylemez, ilkbahar mevsiminde ekimini yaptığı fidelerin şu anda kırımına başladıklarını belirtti.

8 dönüm alandan 2 ton tütün beklediğini ifade eden Söylemez, "Şu anda ailemin hepsi bu işle uğraşıyor. Okul açıldıktan sonra çocuklar okula gidiyor, ben ve hanım tek kalıyoruz. 6 çocuğum var ve 5'i okuyor. Tütünleri sattığım zaman öğrencilerimin kırtasiye olsun, kitap olsun, deneme ihtiyaçlarını buradan sağlıyoruz. Dershane okul arasında gidip geliyoruz. Bütün para hemen hemen oraya gidiyor." dedi.

Fatma Söylemez ise, "Tütünün ekim, biçim, kırım gibi işlerini yapıyoruz. Ömrümün 25 yılı tütün içerisinde geçti. 6 çocuğum var. Bu tütünle çocuklarımızı okutuyoruz. Geçimimiz sadece tütüncülükle sağlanıyor. Tütünden gelen parayı çocukların okul masraflarına veriyoruz. Kadınlar olarak işimiz çok zor çünkü bir taraftan ev işiyle, misafirle, yemekle ve tütünle uğraşıyoruz. Bu iş sadece erkekle olacak iş değil. Bayan da olması gerekiyor." diye konuştu.