Muş’ta köyde tek ağaçta 2-3 çeşit meyve yetişiyor

Merkeze bağlı 8 kilometre uzaklıktaki Karlıdere köyünde çiftçiler, öğrendiği aşılama tekniğini bahçelerinde bulunan ağaçlara uyguladı. Bahçelerdeki yabanı ağaçlarını aşılayan çiftçiler, bu sayede ağaçlarından ikişer ve üçer çeşit meyve elde etti.

Köy muhtarı Ferzende Demir gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 300 yılı bir köy olduğu için başta elma, Armut, Ceviz, kiraz, Şeftali, üzüm, Ayva ve kayısı ağacı olmak üzere yaklaşık 10 bin meyve ağacı bulunduğunu söyledi.

30 hanelik köyün geçim kaynağı meyvecilik olduğunu aktarın Muhtar Demir," hemen hemen herkesin meyve bahçesi var. Yılda yaklaşık 50 ton meyve satıyoruz. Bahçemde şu anda yaklaşık 1000 meyve ağacı var. Özellikle yabanı armut ve elma ağaç dalları aşıladık. Her yıl ilkbaharda aşılama yapıyoruz. Tek ağaçta 2-3 çeşit meyve yetiştiriyoruz. Köyümüz yüksek rakımlı olduğundan dolayı güzel meyveler yetişiyor. Kışın sis almıyor. Yetişen meyveler tamamen doğaldır. Onun için çok kaliteli ve bereketli meye yetişiyor. Burada ürettiğimiz ürünleri kentteki marketlere satıyoruz. Her yıl farklı bir aşılama yöntemi deniyoruz. Gelecek yıllarda bu işi daha da geliştirmeyi hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

Köyde ağırlıklı olarak, yabanı elma ve armut ağacının bulunduğunu belirten köy sakinlerinden İhsan Aytemiş, ise şu ana kadar yaklaşık 2 bin ağacın aşılandığını ve birçok tek ağaçta 2-3 çeşit meyve yetiştirildiğini belirterek," Köyümüzün geçim kaynağı büyük ölçüde meyvecilikle sağlanıyor.

Bahçemizde yaklaşık 110 yaşındaki bir ağacın dallını aşıladık şu anda 2 çeşit armut yetişiyor. Bunun dışında elma ağaçlarımız da var. Burada doğal bir meyve yetiştirildiğinin pek fazla bilinmiyor " diye konuştu.