İl içi ya da iller arası yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler 19-23 Ağustos tarihlerinde tercihlerini gerçekleştirdi. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve benzeri gerekçelerle yer değişikliği isteyen öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları ilan edildi. MEBBİS öğretmen yer değiştirme ve tayin sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. İşte öğretmen özür grubu atama sonuç ekranı!
2021 MEB EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI SORGULA
MEB tarafından gelen açıklamaya göre; Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılıyor. MEB öğretmen tayin sonuçları, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayınlandı. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.
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