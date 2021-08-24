Okul kıyafetleri konusunda velilere önemli uyarı

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, okul kıyafetleri konusunda velileri CE işareti bulunmayan ürünleri satın almamaları yönünde uyardı.

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, okulların yüz yüze eğitime başlayacak olması nedeniyle okul alışverişi yapacak velileri, üreticisi belli olmayan, merdiven altı olarak tabir edilen ve CE işareti bulunmayan ürünleri satın almamaları yönünde uyardı.

Yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeniyle kırtasiye ürünleri ve okul kıyafetleri alışverişlerinin başladığını belirten Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Ticaret Bakanlığımız tarafından tüketici ürünlerinin; insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile tüketicinin korunması, özellikle hassas tüketiciler olarak adlandırılan bebekler, çocuklar ve öğrenciler tarafından kullanılan ürünlerin taşıması muhtemel risklere karşı denetimleri gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte İl Müdürlüğü olarak bizde tüketicilerimizi uyarma görevimizi yerine getiriyoruz. Bakanlığımızca güvensiz bulunan ürünlerin firmalar tarafından duyurularının yaptırılmasına ek olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sisteminde (GUBİS) de ilan edilerek tüketicilerin hızla bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Söz konusu sisteme, tüketicilerimiz www.guvensizurun.gov.tr ve www.gubis.gov.tr adresli internet sitelerinden ulaşabilmektedir. Bakanlığımızca ürün güvenliği denetimleri yapılmakla birlikte Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetinin etkinliğinin artırılabilmesi için, anne babalara da büyük sorumluluk düşmektedir. Anne ve babaların çocukların sağlıklı yetişmesi için ürün alırken bilinçli olmaları ve aldıkları ürünlerin güvenli olup olmadığını sorgulamaları gerekmektedir.

VELİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

- Kırtasiye ürününü seçerken üretici/ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli,

- Özellikle okul çantalarında merdiven altı diye tabir edilen markası - modeli belli olmayan üretici/ithalatçısına dair hiçbir bilgi bulunmayan ürünler tercih edilmemelidir.

- Satın alınan kırtasiye ürünlerinde, özellikle boya kalemlerinde- CE işareti ve "EN 71 standardına uygundur" ibaresinin bulunup bulunmadığına,

- Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır.

- Sprey boyalar ve yapıştırıcılarının su bazlı olması ve solvent içermemesi,

- Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde de etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması gerekmektedir.

- Ticaret Bakanlığı olarak ürün güvenliği hususunda gerekli denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda piyasada güvensiz kırtasiye ürünü büyük ölücüde azaltılmıştır.

ALBENİSİNE KAPILMAYIN

Yol kenarlarında, alelade kurulmuş, gezici, mahalle aralarında eğreti tezgâhlarda satılan albenisi yüksek, çocukların ilgisini cezbedecek kırtasiye malzemelerinden özellikle uzak durulmalıdır. Çocuklarımızın sağlığını hiçe sayan sadece kendi kazancını düşünen fırsatçıların ekmeğine yağ sürmeyelim.

İthal ürünlerin menşeine yani nerede üretiminin yapıldığına ve markasına mutlaka dikkat edilmelidir. En önemlisi uluslararası standart işaretler aranmalı ve güvenilir yerlerden alınmalıdır.

Satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu farkeden tüketiciler Bakanlığımız ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'na 7 gün 24 saat boyunca başvurabilecektir. Yanı sıra, tüketicilerimizin güvenliğinden şüphe duyduğu ürünleri, www.tuketici.gov.tr web adresleri üzerinden veya twitter.com/etuketici ile facebook.com/etuketici sosyal medya hesapları aracılığıyla da Bakanlığımıza bildirebileceklerdir.

Bununla birlikte tüketicilerimizin mutlaka ithalatçısı ya da üreticisi belli, etiketli, markası belli olan ürünleri satın almaya dikkat etmeleri, ucuz diyerek çocuklarımızın sağlığına zarar verecek kalitesiz kırtasiye ve giyim ürünlerini almamaya özen göstermeleri gerektiğini belirterek yüz yüze başlayacak yeni eğitim öğretimin öğrencilerimize velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum."