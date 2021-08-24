Okul öncesi öğrencilere panayır ortamı yaşatıldı

Pandemi boyunca evde kapalı kalıp okula gidemeyen çocukların sosyal yaşama adapte olması amacıyla İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı'nın "Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm İstanbul Projesi"ni hayata geçirdi. Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan Gezen Sinema Tırı ve Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı çocuklarla buluştu.
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından etkinliklerine başlayan Gezen Sinema ve Mobil Müze Tırı , Ok atma etkinliği ve ip atlama etkinliklerine Anaokul ve İlk okul öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde bulunan spor parkında Gezen Sinema Tırı ve Çanakkale Savaşları mobil müze tırı kuruldu.
Gaziosmanpaşa öğrencileri kurulan Sinema ve Mobil Müze tırını ziyaret edip çocuk filmlerini izlediler.
Gaziosmanpaşa spor parkında ilk okul, anaokul öğrencileri ve Gaziosmanpaşa Kaymakam'ı Numan Hatipoğlu'nun da katılımıyla Gezen Sinema Tırı, okçuluk eğitimleri, yüzme eğitimleri ve çeşitli ip atlama gibi sportif faaliyetler gerçekleştirildi.
Öğrencilerin sanatsal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, sporun birleştirici gücünden yararlanmak amacıyla düzenlenen etkinliğe şu ana kadar 623 kişi katıldı. 23 Ağustos pazartesi günü gösterime başlayan Gezen Sinema Tırı, gündüz kuşağında yaklaşık 200 öğrenciyi beyaz perde ile buluşturdu.
Gaziosmanpaşa Kaymakam'ı Numan Hatipoğlu pandemi sürecinde çocukların evde sıkıldığını söyleyerek düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, "Öğrencileri sanat ve kültüre yönlendirmeye çalıştık. Öğrencilerimizi sinemayla buluşturduk seyyar havuzlarımızda yüzme öğreterek açık sinema faaliyetleriyle buluşturduk. Mümkün olduğunca öğrencilerimizi sanat ve kültüre yönlendirmeyle ilgili bir çaba içerisindeyiz. Öğrencilerimize Çok daha güzel sağlıklı zamanlar geçirme hususunda elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Meydan'ında kurulan Mobil Müze Tırının 26 Ağustosa kadar açık kalacağını kaydetti.
Mustafa KAYA-İrem Nur SONGUR/SABAH