Okul öncesi öğrencilere panayır ortamı yaşatıldı

Pandemi boyunca evde kapalı kalıp okula gidemeyen çocukların sosyal yaşama adapte olması amacıyla İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı'nın "Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm İstanbul Projesi"ni hayata geçirdi. Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan Gezen Sinema Tırı ve Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı çocuklarla buluştu.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından etkinliklerine başlayan Gezen Sinema ve Mobil Müze Tırı , Ok atma etkinliği ve ip atlama etkinliklerine Anaokul ve İlk okul öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde bulunan spor parkında Gezen Sinema Tırı ve Çanakkale Savaşları mobil müze tırı kuruldu.

Gaziosmanpaşa öğrencileri kurulan Sinema ve Mobil Müze tırını ziyaret edip çocuk filmlerini izlediler.

Gaziosmanpaşa spor parkında ilk okul, anaokul öğrencileri ve Gaziosmanpaşa Kaymakam'ı Numan Hatipoğlu'nun da katılımıyla Gezen Sinema Tırı, okçuluk eğitimleri, yüzme eğitimleri ve çeşitli ip atlama gibi sportif faaliyetler gerçekleştirildi.