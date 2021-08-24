Okul servis ücretleri belli oldu! 2021-2022 okul servis fiyatları en yakın ve en uzak mesafe: İstanbul, İzmir, Ankara aylık ve yıllık servis ücreti!

6 Eylül'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı tüm kademelerde başlıyor. Okulların açılışından önce son hazırlıklarını tamamlayan öğrenci ve veliler; güncel okul servis ücretleri hakkında araştırma yapıyor. 2021-2022 okul servis fiyatları en yakın ve en uzak mesafe hesabına göre belirleniyor. İl il öğrenci servislerinden sorumlu odalar güncel fiyat listesini yayınladı. İşte İstanbul, İzmir, Ankara aylık ve yıllık servis ücreti!

ANKARA SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Başkentte 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi. Servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15 kilometre için 3 bin 870 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 lira alınacak.