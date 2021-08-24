Okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

2021-2022 eğitim öğretim yılı sene başı okul müdürleri toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi başkanlığında gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Okul Müdürlerinin katılımıyla online sistem üzerinden gerçekleştirilen toplantıda hazırlık çalışmaları ele alındı. Toplantıda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının genel değerlendirilmesinin yapılmasının ardından hazırlık çalışmaları ele alındı. Dünya çapında yaşanan Covid-19 salgın sebebiyle okullarda alınacak tedbirler ile hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları ile ilgili görüşüldü.



MALZEMELER EN KISA SÜREDE ULAŞTIRILACAK

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi maske ve dezenfektan malzemelerinin temin edildiği ve ilimizdeki tüm okullara malzemelerin en kısa sürede ulaştırılacağını söyleyerek, okulların yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Müdür Tüfekçi, okul müdürlerinin görüş ve önerilerini dinledi. Tüfekçi, tüm okul müdürlerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek toplantıya son verdi.