Ölüm kaldırımda yakaladı

BURSA
'DA, kapalı olan bir dükkanın önündeki kaldırıma dinlenmek için oturan 71 yaşındaki Muhlis Yalçıner
, hemen önünde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Osmangazi
ilçesinde Serkan Ç.'nin kullandığı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen ve kiralık olduğu tespit edilen otomobil dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Savrulan otomobillerden biri o sırada dinlenmek için bir dükkanın önüne oturan Yalçıner'i ezdi. Kazanın ardından kiralık otomobildeki sürücü ve kız arkadaşı olay yerinden kaçtı. Aracın altında feci şekilde ezilen yaşlı adam ve diğer aracın sürücüsü Serkan Ç. hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Yalçıner kurtarılamadı. Kaçan zanlılar aranıyor.