Otomobil dede, babaanne ve toruna mezar oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 200 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu dede, babaanne ve torun hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatlarını kaybeden Mehmet Ali Atalay, eşi Eşe Atalay ve torunları İbrahim Atalay'ın cenazeleri morga kaldırıldı.
HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, Kozan'ın Kalkumaç ve Akkaya mahallelerinin arasından geçen Tilki Deresi yakınında meydana geldi. Mehmet Ali Atalay yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 200 metrelik uçuruma devrildi.
Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ
İtfaiye erlerinin araçtan çıkarttığı sürücü Mehmet Ali Atalay, eşi Eşe Atalay ve torunları İbrahim Atalay'ın öldüğü belirlendi.
Cenazeler, yapılan incelenin arından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.