Otomobil dede, babaanne ve toruna mezar oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 200 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu dede, babaanne ve torun hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatlarını kaybeden Mehmet Ali Atalay, eşi Eşe Atalay ve torunları İbrahim Atalay'ın cenazeleri morga kaldırıldı.