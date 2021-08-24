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Giriş Tarihi: 25.8.2021 00:27 Son Güncelleme: 25.8.2021 00:49

Özel hastanede büyük skandal! Hasta yakınları, sağlık çalışanlarını darbetti

Özel hastanede büyük skandal! Hasta yakınları, sağlık çalışanlarını darbetti

Mersin'de özel bir hastanede akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Hayatını kaybeden koronavirüs hastası kişinin yakınlarının 3 sağlık çalışanını darbetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; önce sağlık çalışanlarını hastane önünde darp eden şahıslar, ardından kendilerinden kurtulup, kaçmaya çalışan sağlıkçıları kovalıyor.

Merkez Mezitli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası H.Ç., akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

HASTA YAKINLARI SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DARBETTİ

Bunun üzerine hastaneye gelen H.Ç.'nin akrabaları, gözyaşı döküp, feryat etti. Bir süre sonra hastane çalışanlarıyla tartışmaya başlayan H.Ç.'nin akrabaları, yakınlarının ölmesinden sorumlu tuttukları doktor Ö.D., başhemşire Ü.Ü. ile hemşire M.K.'yi darbetti. Olayın ardından şahıslar bölgeden kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Sağlık çalışanları darp raporu alırken, karakola giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

DARP ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, şahısların sağlık çalışanlarını darbetme anları hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, hastane girişinde sağlık çalışanlarını darbeden şahısları, çevredekiler sakinleştirmeye çalışıyor.

Daha sonra saldırganların elinden kurtulan 3 sağlık çalışanı hastanenin arkasına doğru kaçmaya çalışırken, şüpheliler onları kovalıyor.

Özel hastanede büyük skandal! Hasta yakınları, sağlık çalışanlarını darbetti

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Özel hastanede büyük skandal! Hasta yakınları, sağlık çalışanlarını darbetti
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