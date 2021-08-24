Özel hastanede büyük skandal! Hasta yakınları, sağlık çalışanlarını darbetti

HASTA YAKINLARI SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DARBETTİ

Bunun üzerine hastaneye gelen H.Ç.'nin akrabaları, gözyaşı döküp, feryat etti. Bir süre sonra hastane çalışanlarıyla tartışmaya başlayan H.Ç.'nin akrabaları, yakınlarının ölmesinden sorumlu tuttukları doktor Ö.D., başhemşire Ü.Ü. ile hemşire M.K.'yi darbetti. Olayın ardından şahıslar bölgeden kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.