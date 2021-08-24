Merkez Mezitli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası H.Ç., akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
HASTA YAKINLARI SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DARBETTİ
Bunun üzerine hastaneye gelen H.Ç.'nin akrabaları, gözyaşı döküp, feryat etti. Bir süre sonra hastane çalışanlarıyla tartışmaya başlayan H.Ç.'nin akrabaları, yakınlarının ölmesinden sorumlu tuttukları doktor Ö.D., başhemşire Ü.Ü. ile hemşire M.K.'yi darbetti. Olayın ardından şahıslar bölgeden kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
ŞÜPHELİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Sağlık çalışanları darp raporu alırken, karakola giderek şahıslardan şikayetçi oldu.
DARP ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan, şahısların sağlık çalışanlarını darbetme anları hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, hastane girişinde sağlık çalışanlarını darbeden şahısları, çevredekiler sakinleştirmeye çalışıyor.
Daha sonra saldırganların elinden kurtulan 3 sağlık çalışanı hastanenin arkasına doğru kaçmaya çalışırken, şüpheliler onları kovalıyor.
Özel hastanede büyük skandal! Hasta yakınları, sağlık çalışanlarını darbetti