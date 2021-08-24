‘Pitbull saldırınca boğuldu’ iddiası

İstanbul Pendik
'te Oğuzhan Doğan
(28) iki arkadaşı ile birlikte denize gitti. İddiaya göre; denizde Pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu boğulduğunu öne süren ailesi şikâyetçi oldu. Polis köpeğin sahibini arıyor. Olay, geçen cuma günü Pendik
'te yaşandı. İki arkadaşı ile birlikte yüzmek için sahile giden Doğan'ın arkadaşının yanında Pitbull cinsi köpeği de vardı. İddiaya göre, Doğan denizde yüzdüğü sırada suya atlayan köpek tarafından ısırıldı. Köpeğin sahibi Yusuf K. denize atlayarak köpeğini kıyıya çıkardı ardından olay yerinden uzaklaştı. Denizde çırpınan Doğan, bir süre sonra gözden kayboldu. Doğan'ın cansız bedeni, olay yerine gelen dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Doğan'ın cenazesi Adli Tıp
'tan alındıktan sonra defnedildi. Doğan'ın vücudunda çok sayıda köpek diş izine rastlandığını belirten aile şikâyetçi oldu. Pendik Belediyesi ekipleri tarafından el konulan köpek, barınağa götürüldü. SABAH'a konuşan Oğuzhan Doğan'ın babası Kadir Doğan
, şunları söyledi:
'KÖPEĞE KOMUT MU VERİLDİ?'
"Oğlumu şu öldürdü bu öldürdü demiyoruz, bu işte bir ihmal bir kasıt var ise araştırılsın istiyoruz. Bu arkadaşının köpeği neden dışarda değil de suya girince saldırdı. Bir komut falan mı verildi? Bunun araştırılması lazım. Bunlar denize pet şişe atıp köpeklere geri çıkarıyorlarmış. İfadelerini de okuduk ama hiçbir şey tatmin etmiyor bizi. Köpek ısırığı yok demiş ifadesinde... Peki köpek ısırığı nereden geldi? Sağ kolunda diş izleri var. 'Göğsünde tırmalamalar var' diyorlar. Bu işin aydınlanması için şikâyetçi oldum. Bir ihmal varsa cezasını çekmeden olmayacak."