Protein tozunun kontrolsüz kullanımı beyin hücrelerini oksijensiz bırakır

Adana
'da asker olma hayaliyle istediği fit vücuda sahip olabilmek için spor salonuna kaydolan 19 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan günde 5 kilogram protein tozu
içtiği için felç kalmıştı. SABAH, protein tozlarının kontrolsüz kullanıldığında yol açtığı tehlikeyi İstanbul Medeniyet Üniveristesi
İnme Merkezi Kurucusu ve
Direktörü Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli
'ye sordu. Protein tozlarının hızla kas kütlesini arttırmaya çalışan ergenlerden, kısa sürede yarışmaya hazırlanan sporculara kadar geniş yelpazede toplum tarafından kullanılmaya başlanan bir ürün olduğunu söyleyen nöroloji uzmanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, "Aslında bu ürün tamamlayıcı bir ürün olarak geçiyor. Literatürde yani protein-karbonhidrat-yağ dengesinde protein ihtiyacını tam olarak besinlerden alamayan kişiler bu ürünü destekleyici ürün olarak kullanıyor. Protein tozları soya, bezelye, pirinç, patates, yumurta veya süt gibi ürünlerden üretiliyor. 'Whey' adlı peynir altı suyundan üretilen protein tozunun çok kullanılmasının nedeni suda hızlıca eritilebilmesi. Vejetaryen ya da vegan kişiler ise diğer protein tozlarından tercih ediyorlar. Protein tozları kontrolsüzce kullanılmaya başlandığı andan itibaren tehlike çanları çalıyor" dedi. Karadeli "Bu ürünler tamamlayıcı değil de kişinin diyetinde ana ürün olarak kullanılmaya başlandığı zaman, hedefe ulaşırken hırsla, fazlaca, kontrolsüzce kullanılmaya başlandığı zaman sıkıntılar başlıyor" diye konuştu.
KURŞUN VE KADMIYUM TEHLİKESİ
Piyasada bulunan protein tozlarının dörtte üçünde saptanabilir oranda kurşun ve kadmiyum bulunduğunun altını çizen Doç. Dr. Karadeli, "Bu iki element kalıcı sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bu problemlerden en önemli iki tanesi beyin ve böbrek hastalıklarıdır. Protein tozu tüketirken vücutta aşırı su kaybı oluşuyor. Zaten ağır egzersizlerle vücutta oluşan su açığı, kontrolsüz protein toz alımı ile iyice artıyor ve elektrolit dengesizlikleri vücudun her organına etki ettiği gibi beyin nöron hücrelerinin de oksijensiz kalmasına yol açarak beyne ağır hasar verebiliyor" dedi.
'MUTLAKA HEKİM GÖRÜŞÜ ALINMALI'
DOÇ.
Dr. Hasan Hüseyin Karadeli "Unutulmamalıdır ki dengesiz şekilde protein tozu alanlarda, protein vücutta depolanamıyor ve insanlarda fiziksel hasar meydana geliyor. Yani hem daha çok protein daha çok kas kütlesi etmiyor hem de vücudumuzda birçok organa zarar verme tehlikesi içeriyor. Eğer diyetinize protein tozu eklemek istiyorsanız, bu işlemi kesinlikle bir hekim ile görüşerek ve tıbbi onay alarak yapmalısınız" diye uyarıda bulundu.