Röportaj sırasında saldırmışlardı! Bir gün sonra gözaltına alındılar

Kadıköy'de 22 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda kendi sosyal medya hesabında yayınlamak üzere sokak röportajları yapan Mert Armağan ile yanına gelen iki kişinin arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra şiddetlenen olay sonrası 2 genç hakkında 'Kasten Yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında polis, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen V.A. (20) ve K.K. (21) isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktan adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Olayda siyasi bir amaçla hareket etmediklerini söyleyen şüphelilerden V.A., 3 gün, K.K. ise 1 gün imza atma şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Sosyal medyada videolar çeken youtuber Mert Armağan, sosyal medya hesabında saldırıya uğradığı anları paylaşırken şüpheli Mert Armağan ise sosyal medya hesabında suçsuz olduğunu belirtti. Saldırı anlarının yansıdığı video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.