Şanlıurfa’da 50 keklik doğaya bırakıldı

Doğaya karşı çalışmalarına devam eden Doğa ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü kırsal bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda 50 adet keklik yapılan etkinlik ile doğaya salındı. Hilvan ve Halfeti İlçesinde yapılan etkinlik ile doğaya salınan keklikler gerçekleştirilen katılım ile tek tek kafeslerinden çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Halfeti ilçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mehmet Gürkaynak, Halfeti Tarım ve Orman İlçe Müdürü Akan Akmeşe, mahalle muhtarları ve kurum personelleri katıldı. Çok sayıda kişinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte Hilvan'dan da bırakılan keklikler ile beraber toplamda 50 adet keklik kafeslerinden alınarak doğaya bırakıldı.