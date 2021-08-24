Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, halkın sağlığı için görevde

Kent genelinde birçok markette denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldular. Çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürünün üzerine hediye ürün gibi etiket yapıştırılarak tarih kısmının kapatıldığını fark eden ekipler, o ürünlere el koyarak işletme sahibine cezai işlem uyguladı.

ÇOK SAYIDA ÜRÜNE İMHA EDİLMEK ÜZERE EL KONULDU

Son kullanma tarihi geçen ürünler içerisinde bulunan peynir, çikolata, sucuk, süt, bal ve daha birçok ürün imha edilmek üzere el konuldu. Zabıta ekipleri, vatandaşlardan alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihini dikkatli bir şekilde kontrol etmelerini, tarihi geçen ürünlerle karşılaştıklarında durumu zabıta ekiplerine bildirmelerini istedi.