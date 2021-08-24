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Giriş Tarihi: 24.8.2021 13:36

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, halkın sağlığı için görevde

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, halkın sağlığı için görevde

Vatandaşların sağlığı için kent genelinde denetimlerine devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halkın sağlığını ön planda tutarak tarihi geçmiş ürünlere imha etmek üzere el koydu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı “Tüketici Hakları Birimi” kent genelinde marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde çok sayıda son kullanma tarihi geçen ürün tespit eden ekipler, imha etmek üzere ürünlere el koydu.

Kent genelinde birçok markette denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldular. Çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürünün üzerine hediye ürün gibi etiket yapıştırılarak tarih kısmının kapatıldığını fark eden ekipler, o ürünlere el koyarak işletme sahibine cezai işlem uyguladı.

ÇOK SAYIDA ÜRÜNE İMHA EDİLMEK ÜZERE EL KONULDU

Son kullanma tarihi geçen ürünler içerisinde bulunan peynir, çikolata, sucuk, süt, bal ve daha birçok ürün imha edilmek üzere el konuldu. Zabıta ekipleri, vatandaşlardan alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihini dikkatli bir şekilde kontrol etmelerini, tarihi geçen ürünlerle karşılaştıklarında durumu zabıta ekiplerine bildirmelerini istedi.

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Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, halkın sağlığı için görevde
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