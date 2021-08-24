Son dakika: Alaçatı’daki vale cinayetinde sıcak gelişme: Sayıları 6’ya yükseldi!

Son dakika:Tüyler ürperten olay 21 Ağustos gecesi Alaçatı ilçesi Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta meydana geldi. Alpay Kalyon, eşi ve 1'i kadın, 2 arkadaşıyla gece kulübüne gitti. Bir ara dışarı çıkan Alpay Kalyon ve yanındaki erkek arkadaşı, bir kadının, erkek tarafından darbedildiğini görüp müdahale etti. Bu sırada diğer gece kulübünün çalışanları F.B., O.G. ve M.T. "Burada kavga edemezsiniz" dedikten sonra olaya dahil oldu. Çıkan kavgada Alpay Kalyon göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalyon, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.