Süper Loto sonuçları için nefesler tutuldu! MPİ Süper Loto büyük ikramiye sahibini buluyor: İşte 24 Ağustos Süper Loto sonuç sorgulama ekranı!

Haftanın ilk Süper Loto çekilişi bugün gerçekleşiyor. 6 milyonun üzerindeki devirli tutarı kazanmak için talihli numaraları tutturmaya çalışan oyunseverler, Süper Loto sonuçları için Milli Piyango Online üzerinden bilet sorgulama ekranı araştırması yapıyor. Milli Piyango İdaresi - MPİ Süper Loto büyük ikramiye için kazandıran numaralar canlı olarak yayınlandığında haberimizde yer alacak. İşte 24 Ağustos Salı 101 numaralı çekilişin kazandıran numaraları ve Süper Loto sonuç sorgulama ekranı.

24 AĞUSTOS 2021 101 NO'LU SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın ilk çekilişi olan 101 no'lu Süper Loto çekilişinde 2, 3, 4, 5 ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanıyor. 21:30'da açıklanacak olan çekiliş sonuçları MP TV'de yayınlandığında sabah.com.tr'de yer alacak.