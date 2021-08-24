Talas’ta gökyüzü rengarenk

Türkiye'nin yanı sıra İran, Rusya ve Avustralya'dan yaklaşık 80 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonla ilgili bilgiler veren Yarışma Direktörü Semih Sayır, Türkiye genelinde en rahat organizasyonun Ali Dağı'nda düzenlediklerini söyledi."En iyi imkânı burada buluyoruz" diyen Sayır, konaklama imkanından, araç imkanına kadar her türlü hizmetin belediye tarafından sağlandığını söyledi.

"SPORCULARIMIZ ALİ DAĞI'NI SEVİYOR"

Ali Dağı'nı hava sporları açısından önemli olduğunu belirten Semih Sayır; "Sporcularımız Ali Dağı'nı seviyorlar. Burada uçuş yüzdesi çok fazla, örneğin başka yerde haftada 3 ya da 4 gün uçabiliyorsunuz ama burada haftanın 7 günü uçuş imkânı oluyor, o yüzden burası özel bir yer." dedi.

80 SPORCU UÇUYOR

Yarışmaya birçok ülkeden yarışmacının katıldığını belirten Sayır, şunları söyledi; "Yaklaşık 10 yıldır bu yarışmaların düzenlenmesinde çalışıyorum. Organizasyonun düzenlenmesinde bugüne kadar problem yaşamadık, organizasyonumuz Talas Belediyesi'nin çalışmalarıyla gerçekleştirilebiliyor. Ben Türkiye'nin her yerinde organizasyon yapıyorum ama açık söylemek gerekirse en rahat buradayız. Konaklama olsun, araçlar olsun en iyi burada imkân buluyoruz. Her istediğimizi veriyorlar sağ olsunlar. Sporcularımız için de burası çok önemli. Pandemi ortamında bu organizasyona katılmak kolay değil ama başarıyoruz. 4 farklı ülkeden gelen 80'e yakın sporcumuz katılıyor. Kayıtlarımız da devam ediyor. Yarışmamız 5 gün, bu yarışma Türkiye liginin bir ayağını oluşturuyor. En iyi puanı alan sporcular milli takıma seçilecekler. Yarışmamız uluslararası federasyon tarafından onaylıdır. Şu an burada her şey hazır, herkes hazır. Hiçbir problemimiz yok, belediyemize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan toplantı ve bilgilendirmenin ardından sporcular deneme uçuşlarını gerçekleştirdi.

5 gün sürecek 12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması, 29 Ağustos Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.