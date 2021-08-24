Turuncu kategoride aranırken İstanbul’da yakalanan terörist, Bingöl’e getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ve İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette operasyonla yakalanan "Rodi Çevlik" kod adlı terörist Sonuç Gürdeğir işlemleri için Bingöl'e sevk edildi.