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Giriş Tarihi: 24.8.2021 08:54 Son Güncelleme: 24.8.2021 08:56

Ümraniye'de cinayet: İş arkadaşını bu yüzden delik deşik etti!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ümraniye’de cinayet: İş arkadaşını bu yüzden delik deşik etti!

İstanbul Ümraniye’de özel güvenlikçi Hamdullah Özmen, aynı iş yerinde çalıştığı iş arkadaşıyla kavga etti. Çıkan kavgada arkadaşı Hakan Karaytu’yu 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü araya girmeye çalışan bir arkadaşını da yaraladı. Özmen gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadede; “İçeri giren işçileri neden kontrol etmiyorsun dedi. Küfür etti tartıştık” dediği öne sürüldü.

Ümraniye Finanskent'te bir finans merkezinde özel güvenlik olarak çalışan Hamdullah Özmen(29) ve Hakan Karaytu,(22) arasında zaman zaman tartışma çıkıyordu. Geçtiğimiz hafta sonu da ikili arasında yine bir tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Özmen bıçağını çıkartarak Karaytu'ya peş peşe sapladı. 15 yerinden bıçaklanan Karaytu kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir özel güvenlikçi de kolundan yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Hakan Karaytu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı özel güvenlikçi de ambulansla hastaneye götürüldü.

"KÜFÜRLÜ KONUŞTU ÖFKELENDİM"

Polise teslim olan Hamdullah Özmen, emniyette verdiği ifadesinde, "Benim çalıştığım kapıda 2 çalışan kartını okutarak geçti. Bu sırada Hakan yanıma gelerek neden bunları kontrol etmeden aldın dedi. Ardından küfürlü konuştu. Çok öfkelendim tartıştık" dediği öne sürüldü.

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Ümraniye'de cinayet: İş arkadaşını bu yüzden delik deşik etti!
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