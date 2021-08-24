Ümraniye’de cinayet: İş arkadaşını bu yüzden delik deşik etti!

Ümraniye Finanskent'te bir finans merkezinde özel güvenlik olarak çalışan Hamdullah Özmen(29) ve Hakan Karaytu,(22) arasında zaman zaman tartışma çıkıyordu. Geçtiğimiz hafta sonu da ikili arasında yine bir tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Özmen bıçağını çıkartarak Karaytu'ya peş peşe sapladı. 15 yerinden bıçaklanan Karaytu kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir özel güvenlikçi de kolundan yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Hakan Karaytu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı özel güvenlikçi de ambulansla hastaneye götürüldü.