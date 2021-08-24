Ünlü doktorların nafaka kavgasında yeni perde

Ünlü estetik cerrahı Berker Büyükgüral ile 5 yıl önce boşandığı doktor eşi Seda Fazıl'ın arasındaki nafaka kavgasında yeni bir gelişme yaşandı. Fazıl, eski eşinin lüks yaşam fotoğraflarını İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunarak 2 bin 500 liralık nafakayı 15 bin liraya çıkarmak istemiş, bu girişimi haber olmuştu. Çıkan haberleri kaldırtmak üzere Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvuran estetik cerrahı Büyükgüral, hâkimlikten ret cevabı aldı.

Erişim engeli talebini reddeden mahkeme, haberin kamu özgürlüğü kapsamında olduğunu, habere konu olan doktor ve eşinin kişilik haklarının zedelenmediği ve ihlal edilmediğine hükmetti.