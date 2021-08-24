Ünlü doktorların nafaka kavgasında yeni perde

Kadın hastalıkları uzmanı Dr. Seda Fazıl, 5 yıl önce boşandığı ünlü estetik cerrah Berker Büyükgüral'ın sosyal medyaya eklediği tatil fotoğraflarını 'Lüks bir yaşam sürüyor' diye gerekçe gösterip, çocuğuna ödediği nafakanın 15 bin liraya çıkartılmasını istemişti.
Kadın hastalıkları uzmanı Dr. Seda Fazıl ile estetik cerrah Berker Büyükgüral 2016 yılında boşandı. Mahkeme geçtiğimiz haftalarda 8 yaşında olan çocuklarının velayetini Seda Fazıl'a vermiş, boşanma davasında bağlanan 2 bin 500 liralık nafaka, yıllar içinde 6 bin liraya yükselmişti. Çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayamadığını iddia eden Seda Fazıl, yine İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak nafakanın 15 bin liraya yükseltilmesini talep etti.
'ÖZEL HAYATIM İHLAL EDİLİYOR'
Seda Fazıl'ın Aile Mahkemesi'ne yaptığı başvuru medyaya yansıyınca ünlü cerrah Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurarak özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini, itibarının zedelendiğini ileri sürerek haberlerin erişime engellenmesini talep etti. Ünlü doktor hâkimliğe sunduğu dilekçede, özel hayatını kamu önünde yaşamaktan çekindiğini, bunun için gerekli önlemleri aldığını, bu doğrultuda hayatını devam ettirdiğini anlattı.
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE TAKILDI
Estetik cerrah Berker Büyükgüral kendisinin ve aile hayatının ifşa edildiğini bu nedenle psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ileri sürerek haberlerin kaldırılmasını talep etti.
Mahkeme ünlü doktorun talebi sonrası erişim engeli talebini reddetti. Mahkeme haberin kamu özgürlüğü kapsamına kaldığını, habere konu doktor ve eşinin kişilik haklarının zedelenmediği ve ihlal edilmediği belirtildi.