Ünlü doktorların nafaka kavgasında yeni perde





Kadın hastalıkları uzmanı Dr. Seda Fazıl ile estetik cerrah Berker Büyükgüral 2016 yılında boşandı. Mahkeme geçtiğimiz haftalarda 8 yaşında olan çocuklarının velayetini Seda Fazıl'a vermiş, boşanma davasında bağlanan 2 bin 500 liralık nafaka, yıllar içinde 6 bin liraya yükselmişti. Çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayamadığını iddia eden Seda Fazıl, yine İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak nafakanın 15 bin liraya yükseltilmesini talep etti.