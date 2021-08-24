Vaka sayısı 18 bin 857, vefat 232

Türkiye
'de son 24 saatte 282 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 833 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74.62, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57.05 olarak kayda geçti. Son 24 saatte 890 bin 632 aşı uygulandı. Bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı ise 89 milyon 651 bin 157'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli" dedi. ANKARA
3'ÜNCÜ DOZ 4 KAT KORUMA SAĞLIYOR
İSRAIL Sağlık Bakanlığı, BioNTech
- Pfizer aşısının üçüncü dozunu olan 60 yaş ve üstü kişilere yönelik araştırmasının bazı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 60 yaş ve üstü kişilerde üçüncü dozun, vurulduktan 10 gün sonra enfeksiyona karşı ikinci doza oranla 4 kat daha fazla koruma sağladığı belirtildi. Buna ek olarak aynı yaş grubundaki kişilerin üçüncü dozu olduktan 10 gün sonra hastalığı ağır atlatma riskinin 5-6 kat azaldığı ifade edildi.