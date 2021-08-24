Vali Elban: Bağımlılığın geleceğimizi karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz

Koordinasyon kurulu üyesi kuruluşların temsilcileri tarafından bağımlılıkla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Vali Süleyman Elban, sadece kişilerin değil toplum sağlığını tehdit eden bağımlılıkla mücadelenin önemli bir görevleri olduğunu ve her türlü önlemi alarak bu sorunu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Adana'nın gündeminden uyuşturucuyu çıkarma azim ve kararlılığında olduklarını ifade eden Vali Elban, "Mücadelemizde kurumlarımızın yaptığı çalışmaların yanı sıra vatandaşlarımızın gayreti, müracaatları ve ihbarları da çok önemli. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranmaları ilimizde bağımlılıkla mücadele kabiliyetimizi arttıracaktır. Toplumumuzun tamamı için yıkıcı sonuçlar ortaya çıkaran bu sorunla el ele vererek başa çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Bağımlılığın geleceğimizi karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.