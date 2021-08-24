Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Vali Elban: Bağımlılığın geleceğimizi karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz
Giriş Tarihi: 24.8.2021 10:55

Vali Elban: Bağımlılığın geleceğimizi karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Vali Elban: Bağımlılığın geleceğimizi karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Adana Valisi Süleyman Elban’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Koordinasyon kurulu üyesi kuruluşların temsilcileri tarafından bağımlılıkla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Vali Süleyman Elban, sadece kişilerin değil toplum sağlığını tehdit eden bağımlılıkla mücadelenin önemli bir görevleri olduğunu ve her türlü önlemi alarak bu sorunu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Adana'nın gündeminden uyuşturucuyu çıkarma azim ve kararlılığında olduklarını ifade eden Vali Elban, "Mücadelemizde kurumlarımızın yaptığı çalışmaların yanı sıra vatandaşlarımızın gayreti, müracaatları ve ihbarları da çok önemli. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranmaları ilimizde bağımlılıkla mücadele kabiliyetimizi arttıracaktır. Toplumumuzun tamamı için yıkıcı sonuçlar ortaya çıkaran bu sorunla el ele vererek başa çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Bağımlılığın geleceğimizi karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Elban: Bağımlılığın geleceğimizi karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA