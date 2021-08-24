Van’da sentetik ecza ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar sonucunda İpekyolu İlçesinde bir işyerinde Narkotik Dedektör Köpeği Zeus ile yapılan aramada 593 bin 150 sentetik ecza ele geçirildi.

Elde geçirilen maddelerle ilgili olarak H.A. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.