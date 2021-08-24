Yaban hayatın ortasında şaşırtan dostluk

Tokat'ın Reşadiye ilçesine Bağlı Bozçalı Beldesinde besicilik yapan 49 yaşındaki Mehmet Altay, ineklerini almak için gittiği merada vahşi hayvanların arasında kaldı.

Önce birbirleriyle oynayan 2 tilkiyi fark eden evli ve 3 çocuk babası Mehmet Altay, fındık ağaçlarının arkasında farklı bir grup hayvanı daha fark ettikten sonra cep telefonu ile video kaydına başladı.

Altay, anne ve yavru domuzlar ile 2 tilki ve ineklerinin bulunduğu Baydarlı Beldesi Boğaz Mevkiindeki ilginç görüntüleri kayda aldı. Yavru Tilkilerin oynadığı anları görüntüleyen Altay, bir ara anne domuz ve yavrularından oluşan sürü ile de karşı karşıya kaldı. O anları anlatan Altay, "Tilkiler de beraber domuzlarla oynuyorlar. Domuz sürüsü kalabalık üzerime üzerime geliyorlar" dedi.

Görüntülerde hayvanların çalılıklar arasında tekrar gözlerden kaybolduğu görüldü.