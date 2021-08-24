Yangından parmaklıkları kırarak kurtarıldılar

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kültür mahallesinde sabah saatlerinde çıkan ev yangınında alevlerin arasında mahsur kalan Caner Tutar (45) komşularının pencerenin korkuluk demirlerini kırması ile son anda kurtarıldı. Binadaki komşuları ise yaşananlara tepki gösterirken Tutar, 2 bin lira alacağına karşılık evinin ateşe verildiğin iddia etti.

DEMİR KORKULUK CANINDAN EDİYORDU

Zemin katta dairede kalan Caner Tutar sabah uyurken evinin alevler içinde kaldığını görünce kapıya yöneldi. Kapı açılmayınca pencereden dışarı çıkmak istedi. Ancak burada da hırsız girmesin diye demir korkuluk vardı. Dışarı çıkamıyordu. Alevlerin içinde yanmak üzere olan Tutar komşularından yardım istedi. Yardıma koşan komşuları demir parmaklıkları kırarak Caner Tutar'ı son anda kurtarmayı başardı. Tutar içerde kuşu olduğunu söyleyince bir komşusu girerek kanaryayı kurtardı.

'HEPİMİZ YANARAK ÖLECEĞİZ'

Olay yerine gelen itfaiye alevlere müdahale ederek söndürdü. Apartmandaki komşuları yaşananlara tepki göstererek aynı binada sık sık yangın çıktığını söylediler. Önlem alınmaması halinde bütün binanın yanacağını belirten komşuları, "Buraya kimin girip çıktığı belli değil. Bir gün hepimiz yanarak öleceğiz" diye konuştu. Üst katta oturan bir sağlık çalışanı kadın ise, "Üst katta annem var. Bir şey olmasından korktum. İzin alıp nöbeti bıraktım, geldim" diyerek tepki gösterdi.