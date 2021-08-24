Yatırım vaadiyle hesap açtırıp dolandırdılar

İstanbul
'da izinsiz olarak "Forex" faaliyetleri yürüten ve tuzağa düşürdükleri yüzlerce kişinin yatırım amacıyla yatırdığı dövizleri çekerek milyonluk vurgun yapan 22 kişilik çete çökertildi. Polis, "İzinsiz Forex Faaliyetleri" kapsamında organize olan bir suç örgütünü tespit etti. Suç örgütü üyelerinin; kurmuş oldukları internet sitesi üzerinden izinsiz olarak "Forex" (Uluslararası Döviz Piyasası) faaliyetleri yürüttükleri, açtıkları çağrı merkezleri üzerinden müşteri temsilcileri vasıtasıyla vatandaşlara ulaştıkları ve yatırım yapmaya yönlendirmek suretiyle mağduriyetlerine sebebiyet verdikleri belirlendi. Şüphelilerin elde ettikleri haksız kazancı ise çete üyelerinin kimlikleriyle açtıkları "Paravan" şirketlere aktardıkları tespit edildi. İstanbul'da 21 ve Gaziantep
'te bir olmak üzere toplamda 22 farklı adrese Özel Harekât ve helikopter destekli eş zamanlı baskın yapıldı. 22 çete üyesinden 19'u yakalandı. 399 bin 750 lira, 39 bin dolar, 250 euro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.