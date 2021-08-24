Yayladağı Belediyesinden yardım eli!

Kastamonu Bozkurt ilçesine vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin içinde bulunduğu TIR'ların yardım koordinasyon merkezine ulaştığını belirten Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, "Yaşanan bu zor günlerin ardından birlik ve dayanışma içinde yardım çalışmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu zor günlerde millet olarak birbirimize daha sıkı bir şekilde kenetlenerek dayanışma içerisinde, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Sel mağduru kardeşlerimizi de asla yalnız bırakmayacağız. Tıpkı Antalya'da, Muğla'da olduğu gibi Kastamonu, Sinop ve Bartın için de bir olacağız, birlik olacağız. Sel ve yangın bölgesine yönelik yardım faaliyetlerimiz sürüyor. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine Yayladağı Belediyesi olarak göndermiş olduğumuz yardım tırımız koordinasyon merkezine ulaşmıştır. İmkanlarımız ölçüsünde yaralara bir nebze de olsa merhem olma çabalarımız sürecektir." dedi.