Yaylaya ulaşan suyu halayla karşıladılar

Van Büyükşehir Belediyesi kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ve ilçe belediyelerinin ortak çalışmasıyla kırsal mahallelerde, Hayvan İçme Suyu (HİS) projeleri yürütüyor. Çiftçilerin mağduriyet yaşamaması adına projelerini geliştiren ekipler, arazide hayvanların su ihtiyacını karşılaması için açılan sondajlarda elektriğin verilememesinden ötürü sondaj yapılan yerlere güneş panelleri ile terfi merkezleri kuruyor. Gürpınar ilçesine bağlı Sakalar Mahalle yaylasında yürütülen sondaj çalışmaları kurulan güneş enerji panelleri ile tamamlandı.

ŞARKILAR EŞLİĞİNDE HALAYLI KARŞILAMA

Çelikten üretilen 10 tonluk su deposu ve 5.5 Kv enerji kapasiteli güneş enerji sistemini barındıran proje kapsamında, 32 metre uzunluğunda 6 bölmeli sıvatlar da kuruldu. Çıkan suyun kurulan sıvatlara dolması ile çevrede bulunan yaklaşık 10 bin küçükbaş hayvan suyla buluştu. Yayladaki hayvanların, araziye kurulan tesis ile su ihtiyacını karşılaması mahalleli tarafından coşkuyla karşılandı. Yaylada süt sağımında bulunan Berivanlar da uzun yıllardır hasretini yaşadıkları su ile birlikte Kürtçe şarkılar eşiğinde halaylar çekti.

YAYLAYA TRAKTÖRLER VE TANKERLERLE SU TAŞIYORDUK

Köyün yaklaşık 100 yıldır hayvan içme suyu ihtiyacının karşılanmadığını ifade eden Sakalar Mahalle Muhtarı İsmet Yolak, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirtti.

Muhtar Yolak, ''Bu yörede yaklaşık 10 bin koyun vardı. Koyunlarımız için yaylaya traktörlerle, tankerlerle su taşımacılığı yapıyorduk. Hayvanlarımız susuz kalıyordu. Hastalanıyordu. Allah devletimize zeval vermesin. Çok memnunuz. Bu arazide suyun çıktığına herkes şaşırdı. Devlet mahalleme çok büyük hizmet yaptı. Koyunlarımız için günde tonlarca su gerekiyordu. Bu tesisin kurulmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yapılan hizmetler ortadadır'' dedi. Yaylada süt sağımında bulunan berivanlardan Fatma Çalı ise imkanların kısıtlı olduğunu ve su taşırken kaza riskiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Suyun gelişiyle kendilerinin oldukça mutlu olduğunu belirten Çalı, Mahalle Muhtarlarına ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

BİRÇOK FARKLI NOKTADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesinin Gürpınar Sakalar Mahallesinin yanı sıra Saray Sırımlı da yürüttüğü çalışmalar da suya ulaşılarak güneş enerji panelleri kuruldu. Öte yandan, Saray Bakışık, Muradiye Alkasnak, Başkale Börekli ve Büklümdere mahallelerinde de sondaj çalışmaları tamamlanarak güneş enerji panelleri kurulumlarına yakın zamanda başlanacağı kaydedildi.