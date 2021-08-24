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Giriş Tarihi: 24.8.2021

Yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı. Antalya-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü, Kapızlı mevkisinde kontrolden çıktı. Devrildiği şarampolde park halindeki bir minibüse de çarpan otobüsteki 34 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bir kısmının tedavisi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı
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