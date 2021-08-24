Yüreğir’de yol seferberliği tüm hızıyla devam ediyor

Yüreğir genelinde bugüne kadar yaklaşık 200 bin ton asfalt döküldü. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçenin farklı mahallelerinde yürüttüğü çalışmalarına gece gündüz aralıksız sürdürüyor. Ekipler son olarak Yamaçlı, Bahçelievler, Akdeniz Mahallesi'nde sokaklarını asfaltladı. Ekipler Köklüce Mahallesi genelinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirecek.

Belediyenin asfalt hamlesinin aralıksız devam edeceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "İlçe genelinde birçok noktada yol yapım ve yenileme çalışmalarımız sürüyor.

İnsanımızın yaşam kalitesini arttırmak, konforlu ve güvenli yollar yapmak gayretiyle 7/24 sahadayız. Yenilenmiş, çevre düzenlenmesi yapılmış ve estetik görünüme sahip yolları Yüreğir'imize kazandırma çabasındayız. Ağustos sıcağında asfalt başında ter döken mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.