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Giriş Tarihi: 25.8.2021 11:40 Son Güncelleme: 25.8.2021 11:56

10 yaşındaki çocuk trafikte tehlike saçtı! Görenler şaşkına döndü

DHA
10 yaşındaki çocuk trafikte tehlike saçtı! Görenler şaşkına döndü

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki otomobilin direksiyonunda çocuk olduğunu görenler şaşkına döndü. Çocuğun arabanın direksiyonunda olduğu anlar başka otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul'daki 'çocuk sürücü' görenleri şaşkına çevirdi.Ebeveyninin de yanında olduğu görülen çocuğun trafikte tehlike saçtığı anlar, başka otomobildekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul Bağcılar'da trafikte akılalmaz görüntü; otomobil kullanan çocuk kamerada

Bağcılar Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru ilerleyen otomobili kullanan 8 ila 10 yaşlarındaki çocuk, trafikte tehlike saçtı.

Çocuğun arabanın direksiyonunda olduğu anlar başka otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin ön yolcu koltuğunda çocuğun ebeveyninin de olduğu görülüyor.

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10 yaşındaki çocuk trafikte tehlike saçtı! Görenler şaşkına döndü
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