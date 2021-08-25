10 yaşındaki çocuk trafikte tehlike saçtı! Görenler şaşkına döndü

İstanbul'daki 'çocuk sürücü' görenleri şaşkına çevirdi.Ebeveyninin de yanında olduğu görülen çocuğun trafikte tehlike saçtığı anlar, başka otomobildekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul Bağcılar'da trafikte akılalmaz görüntü; otomobil kullanan çocuk kamerada