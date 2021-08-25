19 bin 191 yeni vaka 230 kişi hayatını kaybetti

Türkıye'de son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 373 kişi iyileşti. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75.16, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57.47 olarak kayda geçti. Türkiye
'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 90 milyon 405 bin 737'ye yükseldi. Son 24 saatte toplam 754 bin 580 aşı uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım" açıklamasında bulundu. ANKARA