2 kazada 2 aile yok oldu: 5 ölü

Edirne
'nin Uzunköprü
ve Adana'nın Kozan ilçelerinde meydana gelen 2 trafik kazasında, 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Uzunköprü'de, Yalçın Ağıç'ın kullandığı kamyonet ilçe merkezi yakınlarında şarampole devrildi. Ağır yaralananYalçın Ağıç ile annesi Gülay ve babası Refik Ağıç, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Gülay ile Refik Ağıç çifti tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ailenin Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Köylüce Köyü'nde ikamet ettiği, Uzunköprü'deki arı kovanlarını kontrol etmek için yola çıktıkları öne sürüldü. Kozan'da ise Mehmet Ali Atalay yönetimindeki otomobil Kalkumaç Mahallesi Tilki Deresi mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarmalar, sürücü Atalay ile eşi Eşe Atalay ve torunu İbrahim Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.