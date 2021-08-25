21 kaçak göçmen yakalandı: Minibüse el konuldu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen kontrol ve denetimler esnasında, TEM Otoyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde 21 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkeye yasa dışı yollar ile giren göçmenler sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine teslim edilirken, yakalandıkları minübüse de el konuldu. Ayrıca göçmenlerin sevkini sağlayan araç şoföğr hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı.