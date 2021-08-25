30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı resmi tatil mi, ne zaman? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, tatil mi olacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na çok kısa bir süre kala binlerce çalışan detayları araştırmaya başladı. Her yıl ülke çapında çeşitli törenlerle kutlanan bu tarihle ilgili olarak "30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere resmi tatillerde özel ve kamu kurumlarında çalışanlara tatil sayılıyor. Bu yıl ise bugünün Pazartesi gününe denk gelmesi hafta sonu ile beraber birleşmesiyle çalışanlara 3 günlük tatil fırsatı sunuyor. Buna göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, ne zaman? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, tatil mi olacak? İşte detaylar...