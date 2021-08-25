30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı resmi tatil mi, ne zaman? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, tatil mi olacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na çok kısa bir süre kala binlerce çalışan detayları araştırmaya başladı. Her yıl ülke çapında çeşitli törenlerle kutlanan bu tarihle ilgili olarak "30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere resmi tatillerde özel ve kamu kurumlarında çalışanlara tatil sayılıyor. Bu yıl ise bugünün Pazartesi gününe denk gelmesi hafta sonu ile beraber birleşmesiyle çalışanlara 3 günlük tatil fırsatı sunuyor. Buna göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, ne zaman? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, tatil mi olacak? İşte detaylar...
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. 30 Ağustos, resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir.
Bu kapsamda Pazartesi gününe denk gelen resmi tatille beraber çalışan vatandaşlar üç gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.
Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.