30 sıklette, 600 sporcu mücadele edecek

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kocaispir, "Yüreğir Belediyesi olarak ata sporumuz güreşi önemsiyoruz. Kızıldağ Karakucak Güreşleri geleneği geleceğe aktarmaya bu yıl da devam edecek. 29 Ağustos'ta güreşin kalbi yine Kızıldağ'da atacak. İnanıyorum ki seyir zevki yüksek müsabakalarla görkemli bir etkinlik olacak. Biz de belediye olarak standımızla, görevli ekiplerimizle, ikramlarımızla organizasyona tam destek sağlayacağız" dedi.

Karaisalı'nın Kızıldağ Yaylası'nda bu yıl 536'ncısı düzenlenecek olan 'Karakucak Güreşleri' 29 Ağustos Pazar günü başlayacak. Büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde 30 sıklette yapılacak olan güreşlerde yaklaşık 600 sporcu mücadele verecek.