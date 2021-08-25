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Giriş Tarihi: 25.8.2021 12:22

30 sıklette, 600 sporcu mücadele edecek

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
30 sıklette, 600 sporcu mücadele edecek

Adana’nın Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’i makamında ziyaret ederek bu yıl 536'ncısı düzenlenecek olan Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ne davet etti. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kızıldağ Karakucak Güreşleri’ne tam destek vereceklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kocaispir, "Yüreğir Belediyesi olarak ata sporumuz güreşi önemsiyoruz. Kızıldağ Karakucak Güreşleri geleneği geleceğe aktarmaya bu yıl da devam edecek. 29 Ağustos'ta güreşin kalbi yine Kızıldağ'da atacak. İnanıyorum ki seyir zevki yüksek müsabakalarla görkemli bir etkinlik olacak. Biz de belediye olarak standımızla, görevli ekiplerimizle, ikramlarımızla organizasyona tam destek sağlayacağız" dedi.

Karaisalı'nın Kızıldağ Yaylası'nda bu yıl 536'ncısı düzenlenecek olan 'Karakucak Güreşleri' 29 Ağustos Pazar günü başlayacak. Büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde 30 sıklette yapılacak olan güreşlerde yaklaşık 600 sporcu mücadele verecek.

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30 sıklette, 600 sporcu mücadele edecek
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