A ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – A ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Bebeklerine en çok beğenilen, popüler, modern, değişik ve anlamlı isimlerden birini koymak isteyen anne baba adayları isim arayışlarını sürdürüyor. Kuşkusuz en sevilen süreçlerden bir tanesi isim bulma süreci oluyor. İnternet üzerinde de pek çok isim, anlamları ile birlikte detaylıca yer almaktadır. Kız çocuklarına A harfi ile başlayan isimlerden koymak isteyen ebeveynler ise "A ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; A ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesine ulaşabilirsiniz.
A HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Açelya: Kokusuz çiçekler açan bitki.
- Adel: soyluluk, asillik, aristokrasi; soylular, asilzadeler.
- Aden: Cennet Bahçesi
- Adviye: İyilik yapmak, yardımseverlik.
- Adile: Adaletli, hukuklu kişi
- Afet: Çok güzel kadın manasındadır.
- Afife: Temiz, namuslu, iffetli.
- Afitap: Güneş / Çok güzel manalarını taşır.
- Afra: Ayın 13. gecesi, beyaz toprak.
- Ahenk: Uyumlu, uyum içinde olan
- Ahsen: En güzel, en iyi
- Ahu: Güzel kadın
- Aişe: Zenginlik ve bolluk gören.
- Ajda: Çentik, çentikli,filiz.
- Akasya:Güzel kokulu çiçekleri olan bir ağaç
- Akgül: Beyaz gül
- Akife:Bir şey üzerinde azimle duran, sabırlı
- Akra: En güzel, en uygun olan
- Aksen:Sen aksın, kirlenmemişsin, temizsin.
- Akseven: Ak rengi seven kimse.
- Aksevil:Ak tenli ol ve sevil; akça pakça sevilen kimse.
- Aksu: Temiz su gibi.
- Ala: Çok renkli, rengârenk
- Âlâ olarak yazar telaffuz edersek Arapça kökenli ve Osmanlıca da sık sık kullanılan güzel, çok iyi manasına gelen isim olur.
- Alanur: Yarı ışıklı
- Âlâ Nur: Yüce yüksek ışık
- Alapınar:Alaca pınar, ala pınar.
- Alara: Mitolojide bir yer adı. Prenses manasındadır.
- Alasu: İyi ve temiz su.
- Alaz: Alev
- Alçin: Bir küçük kuş.
- Aleyna:Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan.
- Algül: Kırmızı gül.
- Alin: Yükselen ışık, ışığın kaynağıdır.
- Alisa: Asil soydan olan
- Aliya:Kızların güzeli, sultani, güçlüsü.
- Aliye: Yüce olan
- Alize: Tropik bölgelerde esen rüzgâr
- Almila: Al elma.
- Almina: Al elma.
- Almira:Ay tutulması esnasında ayın çevresinde görünen kızıllık.
- Altaç: Al renkli taç.
- Altın:Parlak, işlenebilen, değerli bir maden
- Alun: En yüksek melekler topluluğunun adıdır.
- Amelya: Çalışkan, gayretli.
- Amine:Gönlü emin, kalbinde korku olmayan.
- Amira: Emir veren prenses, yönetici kadın
- Anisa: Cana yakın.
- Aurora: Kutup ışıması. Güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik kutuplarında oluşturduğu ışımaya verilen isimdir.
- Aura: Canlı varlıkların enerji bedenine verilen isimdir. Ruhsal olan gözle görülemeyen nurdur.
- Arca:Temiz, namuslu.
- Arife:Bilgi sahibi zarif kadın
- Armina: Cesur, yürekli.
- Arsima:Yüzü ay gibi parlak, nurlu, uğurlu olan.
- Artemis:Eski Yunan Tanrıçalarından biri, bereketin, ormanların ve dağların tanrıçası.
- Arven: Akşam yıldızı,güzellik,tazelik.
- Arzu: İstek
- Arzuhan: İsteklerin efendisi.
- Asel:Cennetteki 4 ırmaktan biri, bal ırmağı.
- Asilay: Ay gibi asil olan.
- Asiye:İsyankâr, üzüntülü
- Aslı: Esası, özü olan
- Aslıcan: Aslı ve can isimlerinin birleşimi ile oluşur. Esas can manasındadır.
- Aslıhan: Kökeni soylu han soyundan
- Aslım:Soyum sopum, kökenim; benim olan Aslı anlamlarını taşır.
- Aslınur: Esası ışık olan.
- Asmin: Yüksek dağlarda yetişen nadir bir çiçek adıdır.
- Asrin: Bu çağa ayak uyduran, çağdaş bir insan.
- Asude: Sessiz, sakin dinlendirici
- Asuman: Gökyüzü.
- Asya:Yeryüzünün anakaralarından (kıta) birinin adı
- Aşina: Bildik, tanıdık.
- Aşk: Sevgi ve tutkuyla bağlılık
- Atiye: Armağan,hediye.
- Avniye: Yeniçeriler tarafından ve daha sonra Sultan Mecid ve Sultan Aziz zamanlarında giyilen bir çeşit yağmurluk. Yardım etmiş. Yardımla ilgili anlamlarını taşır.
- Ayben: Ben Ay gibi güzelim anlamında
- Aybike:Ay gibi güzel ve el değmemiş kadın.
- Aybüke: Ay gibi güzel kız.
- Ayça: Aya benzeyen, ayın hilal hali.
- Ayçin:Ayçın, ay gibi, aya benzer
- Ayda: Bir bitki adı
- Aydagül: Ayda, her ay gül anlamına bir dilek.
- Aydan: Ay kadar güzel.
- Aydanur: Ay ışığı gibi.
- Aydil: Ay gibi açık sözlü.
- Aydilek:Parlak, aydınlık dilek, iyi dilek güzel dilek.
- Ayfer: Ay gibi ışık saçan.
- Aygül: Ay gibi güzel ve parlak renkli.
- Ayışığı: Ay ışığı.
- Aykut:Kut getiren Ay, uğur getiren Ay, kutlu Ay.
- Ayla: Ayın çevresindeki hare.
- Aylin:Ayın çevresinde görülen ışıklı daire.
- Aylis: Cennette bir bahçe, ay parçası.
- Ayliz: Ay parıltısı.
- Aymina:Cennette ki en güzel hurinin adı.
- Aymira:Ay tutulması sırasında ayın etrafında görülen kızıl renk.
- Aynur: Ay gibi ışıklı.
- Ayperi: Peri kızı gibi.
- Ayris:Ay ışığının kumsaldaki parıltısı.
- Ayse: Rahat yaşam süren,yaşayan.
- Aişe: Rahat yaşam süren,yaşayan.
- Ayşegül: Güler yüzlü, rahat ve huzurlu.
- Aysel: Ay kadar parlak.
- Ayser: Ay ışığı, Parlaklık,aydınlık.
- Aysev: Çok seven.
- Ayseven:Ay gibi güzel ve sevgi dolu
- Aysevil: Ay gibi güzel ve sevilen.
- Aysevim: Ay gibi güzel ve sevimli.
- Aysima:Yüzü ay gibi parlak, nurlu, ışıklı
- Aysun: Ay gibi güzel ve parlaksın.
- Ayşecan: Neşe ile yaşayan.
- Ayşen:Ay gibi neşeli, parlak ve aydınlık.
- Ayşenur: Işıklı hayat
- Ayşıl: Ayın ışıltısı gibi ışıl ışıl.
- Ayşin: Ay gibi, aya benzeyen.
- Ayten: Parlak tenli.
- Ayza: Ay gibi güzel yüzlü kız.
- Azime: Kesin kararlılık, sebat.
- Azize: Onur sahibi yüce, ermiş.
- Azra: Üstünde yürünmemiş kum.
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