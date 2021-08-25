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Giriş Tarihi: 25.8.2021 12:00 Son Güncelleme: 25.8.2021 12:09

Adana'daki güvenlik görevlisi dehşete düşürdü... Ocakta ısıttığı kaynar suyla sokak köpeğiğini haşladı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’daki güvenlik görevlisi dehşete düşürdü... Ocakta ısıttığı kaynar suyla sokak köpeğiğini haşladı

Adana’da bir sitenin güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu yatan sokak köpeğinin üzerine döktü. Üzerine sıcak su dökülen köpek acı ile ola yerinden kaçarken, bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Köpek tedavi altına alınırken, güvenlik görevlisi M.E.K’nin işine son verildi.

Olay 22 Ağustos tarihinde merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır sitede oturan vatandaşların beslediği bir sokak köpeğini site sakinleri üzerine sıcak su dökülmüş halde yaralı buldu. Bunun üzerine köpek hemen veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın sitenin özel güvenlik görevlisi M.E.K'nin yaptığının iddia edilmesi üzerine yönetim güvenlik kameralarını inceledi.

Adana'da sokak köpeğini kaynar suyla haşlayan güvenlik görevlisi kamerada

Güvenlik kamerası görüntülerinde M.E.K'nin ocakta ısıttığı suyu daha sonra sessizce giderek yatan köpeğin üzerine döktüğü tespit edildi.

Bunun üzerine site yönetimi M.E.K'nin işine son verdi. Polis köpeğin üzerine sıcak su döken güvenlik görevlisini arıyor.

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Adana'daki güvenlik görevlisi dehşete düşürdü... Ocakta ısıttığı kaynar suyla sokak köpeğiğini haşladı
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