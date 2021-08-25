Adana’daki güvenlik görevlisi dehşete düşürdü... Ocakta ısıttığı kaynar suyla sokak köpeğini haşladı

Olay 22 Ağustos tarihinde merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır sitede oturan vatandaşların beslediği bir sokak köpeğini site sakinleri üzerine sıcak su dökülmüş halde yaralı buldu. Bunun üzerine köpek hemen veterinere götürülerek tedavi altına alındı.
Olayın sitenin özel güvenlik görevlisi M.E.K'nin yaptığının iddia edilmesi üzerine yönetim güvenlik kameralarını inceledi.
Adana'da sokak köpeğini kaynar suyla haşlayan güvenlik görevlisi kamerada
Güvenlik kamerası görüntülerinde M.E.K'nin ocakta ısıttığı suyu daha sonra sessizce giderek yatan köpeğin üzerine döktüğü tespit edildi.