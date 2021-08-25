Adana’daki güvenlik görevlisi dehşete düşürdü... Ocakta ısıttığı kaynar suyla sokak köpeğini haşladı

Olay 22 Ağustos tarihinde merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır sitede oturan vatandaşların beslediği bir sokak köpeğini site sakinleri üzerine sıcak su dökülmüş halde yaralı buldu. Bunun üzerine köpek hemen veterinere götürülerek tedavi altına alındı.