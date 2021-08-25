Ağabey ile kardeşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Adana'da 35 yaşındaki Hakan A, bisikletini kendisinden zorla almak istediğini ileri sürdüğü Tarık B. ile kardeşi Remzi B.'yi bıçakla yaraladı. Zanlı Hakan A., tutuklanırken hastaneye kaldırılan Remzi B. taburcu oldu; ağabey Tarık B.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay 23 Ağustos günü Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; Hakan A., kavga ettiği 24 yaşındaki Tarık B. ve 22 yaşındaki kardeşi Remzi B.'yi bıçakladı. Şüpheli Hakan A., olaydan hemen sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Tedavi için Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Remzi B. taburcu olurken hayati tehlikesi süren Tarık B.'nin tedavisi sürüyor.



Tarık B.

"BİSİKLETİMİ ZORLA ALMAK İSTEDİ"

Gözaltına alınan zanlı Hakan A, bıçakladığı Tarık B.'nin kendisinden bisikletini istediğini vermeyince de zorla almak istediğini öne sürerek "Bisikletimi elimden almak için bana yumruk attı. Bende kendimi korumak için bıçağı sallarken ona değdi" dedi. Remzi B. ise ifadesinde ağabeyi ve Hakan A.'nın olaydan bir gün önce küfürleşmeden dolayı kavga ettiğini, ertesi günü de karşılaşınca tekrar küfürleşme olduğu için kavganın çıktığını söyledi. Hakan A. sevk edildiği adliyede tutuklandı.