Ağva’ya nasıl gidilir? Ağva yol güzergahı ve toplu taşıma ile ulaşım

Karadeniz'in kıyısında bulunan Ağva, İstanbul'un en güzel yerlerinden birisidir. Şile'de bulunan Ağva'ya yalnızca uzun süreli tatiller için değil, hafta sonu güzel vakit geçirmek için kaçamak yapmaya da gidilmektedir. Ağva, tarihi açıdan da çok çeşitli bir bölgede yer almaktadır. Ağva'nın tarihi 14. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. Eşsiz bir Karadeniz sahil şeridine sahip olan Ağva'da bulunan yemyeşil doğa da herkesi büyülemektedir.

AĞVA'YA NASIL GİDİLİR?

Ağva, İstanbul'un Şile ilçesinde bulunmaktadır. Özellikle doğa ve deniz tatili yapmak isteyen pek çok kişinin tercih edeceği yerlerden birisi olan Ağva'da gören kişilerin çok seveceği butik oteller de yer almaktadır.

Ağva'ya ulaşmak için öncelikle İstanbul'a gelmek gerekmektedir. Şehirlerarası toplu taşıma araçlarının hiçbirisi doğrudan Ağva'ya ulaşım sağlamamaktadır. İstanbul'dan Ağva'ya toplu taşıma ulaşım aracı olarak otobüs kullanılmaktadır. Bu otobüslere binmek için öncelikle Üsküdar'a gitmek gerekmektedir.

ÜSKÜDAR AĞVA ARASI OTOBÜS İLE KAÇ SAAT?

Üsküdar'dan Ağva'ya belediye otobüsleri ile ulaşım sağlamak mümkündür. Üsküdar'dan kalkan 139A numaralı Üsküdar Ağva otobüsü İstanbul ile Ağva arasında doğrudan ulaşıma neden olmaktadır. Ağva'ya giden bu otobüslere binmek için akbiliniz olmalıdır. Akbil ile Üsküdar – Ağva yolculuğu 21 Türk lirasıdır.

Üsküdar'dan bineceğiniz 139A numaralı bu otobüs ile yolculuk 3 saat ile 3.5 saat arasında sürmektedir. Yolculuğun bu kadar uzamasındaki asıl neden Şile ile Ağva arasında bulunan eski yoldur. Trafik olan saatlerde bu yolculuk 3.5 saatten daha uzun sürebilmektedir. Bu otobüsler 2 saatte bir yola çıkmaktadır.

AĞVA'YA ARAÇLA NASIL GİDİLİR?

Ağva İstanbul'un merkezine yaklaşık olarak 110 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Ağva'ya Üsküdar'dan kalkan otobüsler ile gitmek istemeyenler için bir diğer seçenek ise özel araç kullanarak Ağva'ya gitmektir. Ağva'ya özel araçla gitmek için üç farklı yol seçeneği bulunmaktadır. Bunlar: E-5, TEM otoyolu ve Beykoz üzerinden gitmektir. TEM otoyolu ya da E-5 üzerinden Ağva'ya gitmek isteyenlerin yol üzerinde bulunan Şile tabelalarını takip ederek ilerlemesi gerekmektedir. TEM üzerinden ilerlerken Sarıgazi-Şile yazılı tabelaları takip etmek de Ağva'ya ulaşmak için yeterli olacaktır.

Ağva vapur seferleri pek çok kişi tarafından merak edilse de, Ağva'ya giden bir vapur bulunmamaktadır.