Aksaray’daki kedi Sinba’yı Almanya’dan sahiplendiler

Aksaray
'ın Sultanhanı
ilçesinde hayvan hakları örgütü üyesi turist bir kadın yaralı bir kedi buldu. O sırada yoldan geçen Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak
, kediyle kendisinin ilgileneceğini söyleyerek hayvanı veterinere götürdü. Kediye işkence yapıldığını zanneden turist ise dünyanın dört bir yanındaki hayvan hakları örgütlerini harekete geçirdi. Çeşitli ülkelerden defalarca aranan Başkan Fahri Solak "Kedi Sinba'yı bir köpeğin yaraladığı ortaya çıkınca rahat bir nefes aldık. Kediyi Almanya
'da sahiplendirdiler. Ben de kediyi makam arabamla Ankara
'dan yolcu ettim. Aksaray'daki sokak kedimiz önce AB'ye sonra da lüks bir eve girdi" dedi.