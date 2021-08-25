Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Alpay’ı öldüren suç makinesi çıktı
Giriş Tarihi: 25.8.2021

Alpay’ı öldüren suç makinesi çıktı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Alpay’ı öldüren suç makinesi çıktı
İzmir'ın Çeşme ilçesinde Alpay Kalyon cinayeti ile ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Genç adamı kalbinden bıçaklayarak öldüren vale Faruk Baştosun'un ifadesine SABAH ulaştı. Uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan emniyette 10 kaydı bulunan Baştosun ifadesinde, "Yan mekandan 3 kadınla birlikte tartışan ve onları tartaklayan alkollü bir kişi çıkıyordu. Aynı mekanda bulunan Alpay Kalyon araya girdi. Çıkan kavga daha sonra diğer mekana taştı. Bu sırada biz de araya girdik. Alpay Kalyon bize bağırdı, küfretti ve vurdu. Ben de buna dayanamayıp içeriden bıçak alıp geldim. Pişmanım" dediği öğrenildi. Öte yandan darp edilen kadın ve yanındaki kişilerin tatillerini tamamladıktan sonra İstanbul'a döndükleri ve kadının şikayetçi olmadığı anlaşıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Alpay’ı öldüren suç makinesi çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA