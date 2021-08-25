Alpay’ı öldüren suç makinesi çıktı

İzmir
'ın Çeşme ilçesinde Alpay Kalyon
cinayeti ile ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Genç adamı kalbinden bıçaklayarak öldüren vale Faruk Baştosun'un ifadesine SABAH ulaştı. Uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan emniyette 10 kaydı bulunan Baştosun ifadesinde, "Yan mekandan 3 kadınla birlikte tartışan ve onları tartaklayan alkollü bir kişi çıkıyordu. Aynı mekanda bulunan Alpay Kalyon araya girdi. Çıkan kavga daha sonra diğer mekana taştı. Bu sırada biz de araya girdik. Alpay Kalyon bize bağırdı, küfretti ve vurdu. Ben de buna dayanamayıp içeriden bıçak alıp geldim. Pişmanım" dediği öğrenildi. Öte yandan darp edilen kadın ve yanındaki kişilerin tatillerini tamamladıktan sonra İstanbul
'a döndükleri ve kadının şikayetçi olmadığı anlaşıldı.