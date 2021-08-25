Annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak katletti

KARTAL
'DA bir kişi, annesi ile kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Atalar Mahallesi Doğu Caddesi Keskin Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Azime Özcan
ile kızı Yasemin Özcan
'nın kaldığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Eve gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açtıktan sonra anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Savcılık incelemesinin ardından anne ve kızının cesetleri, Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Olayın ardından ailenin özel güvenlik görevlisi olduğu belirlenen oğlu Ahmet Özcan
cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.